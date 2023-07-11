تشيلسي مهتم بضم إبراهيم عادل من بيراميدز

في مفاجأة من العيار الثقيل، بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي في الاهتمام بضم إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأوليمبي و لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وبدأت العروض تنهال على إبراهيم عادل بعدما تألق مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، وقد حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.





إبراهيم عادل لاعب بيراميدز



صراع إنجليزي على إبراهيم عادل



وفجر موقع “MIN 90” مفاجأة كبرى عندما أكد أن تشيلسي من بين الأندية المهتمة بضم إبرهيم عادل من بيراميدز.



وذكر موقع “MIN 90” أن إبراهيم يعد أحد أفضل المواهب الشابة في كرة القدم الإفريقية خاصة بعد اختياره كأفضل لاعب في البطولة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.



وبحسب الموقع ذاته فإن أندية تشيلسي ونيوكاسل بالإضافة إلى برايتون وبرينتفورد وأستون فيلا ووست هام وبيرنلي وساوثهامبتون تراقب إبراهيم عادل نجم بيراميدز.



وقال المصدر ذاته أن هناك أيضا اهتمامًا من أندية إسبانية وفرنسية وألمانيا باللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عامًا بجانب رغبة أندرلخت البلجيكي في التعاقد مع إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأكد موقع “MIN 90” أن النجم الدولي المصري محمد صلاح نصح ليفربول بمراقبة تطور إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو قد أكد في وقت سابق رغبة بوردسجلاند الدنماركي وأندرلخت البلجيكي في ضم إبراهيم عادل.