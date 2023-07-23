عاجل
العالم في منحنى خطر.. الاحترار يشكل تهديد افتتاح معرض بورسعيد للكتاب في دورته السادسة
الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتفاق السعودي يستعد لمباراة لوكوموتيفا الكرواتي

جيرارد مدرب الإتفاق
جيرارد مدرب الإتفاق

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تجهيزاته في المران الذي أجراه صباح اليوم الأحد  قبل لقاء لوكوموتيفا الكرواتي  ودياً مساء يوم غدٍ الإثنين على ملعب سفيتي مارتن بكرواتيا. 

ويخوض الاتفاق برنامجه في المعسكر الخارجي والذي يقيمه فارس الدهناء في  كرواتيا والذي يستمر من 8 حتى 28 يوليو الجاري .  

تفاصيل مران الإتفاق
 

واشتمل المران بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، على تمارين الإحماء ثم تدريب التكنيك بالتمرير والإسناد بالكرة، بعد ذلك طبق اللاعبون التدريب التكتيكي بإشراف المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد عبر ثلاث مجموعات. 

بعدها أدت مجموعة مناورة تكتيكية بين لاعبي المحور والدفاع ضد المهاجمين أوقفها جيرارد عدة مرات لتطبيق أفكاره الفنية، في المقابل خاضت المجموعة الثانية تقسيمة على جزء من الملعب، واختتم المران بتدريب الكرات الثابتة عبر عدد من اللاعبين، وشهد التدريب مشاركة البرازيلي فيتينو  في التدريبات بعد إصابته في المباراة الودية الماضية. 

وحضر نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل قد عقد اجتماع باللاعبين والأجهزة الفنية في قاعة الاجتماعات.
 

مواد متعلقة

الاتفاق يستعد للإعلان عن صفقة هندرسون خلال ساعات

الاتفاق السعودي يحسم صفقة هندرسون والإعلان الرسمي خلال ساعات

الاتفاق السعودي يحسم صفقة جوردان هندرسون

الاتفاق السعودي.. تحديد مدة غياب "الغامدي" بعد الكشف الطبي

راتب جيرارد مع الاتفاق يضعه في المركز الرابع عالميًا

الاتفاق يغري هندرسون براتب خيالي لترك ليفربول

جيرارد يٌحدد صفقات الإتفاق السعودي الصيفية
الجريدة الورقية