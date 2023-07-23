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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات بين السعودية والأمم المتحدة حول آفاق التعاون في المجال الإغاثي والإنمائي

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة

بحث مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج، أحمد بن علي البيز، اليوم الأحد في الرياض، مع المدير الإقليمي لمكتب التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة للدول العربية باربرا مانزي، آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في الدول المتضررة.

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مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 572 لغمًا عبر مشروع مسام في اليمن

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية في عدد من الدول

كما ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنمائية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

 

وثمّنت باربرا المشاريع التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيدة بالجهود المتواصلة للمركز في مختلف دول العالم لمساعدة المحتاجين وتحسين ظروفهم المعيشية في شتى المجالات.

 

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