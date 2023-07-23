مباحثات بين السعودية والأمم المتحدة حول آفاق التعاون في المجال الإغاثي والإنمائي

بحث مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج، أحمد بن علي البيز، اليوم الأحد في الرياض، مع المدير الإقليمي لمكتب التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة للدول العربية باربرا مانزي، آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في الدول المتضررة.

كما ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنمائية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وثمّنت باربرا المشاريع التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيدة بالجهود المتواصلة للمركز في مختلف دول العالم لمساعدة المحتاجين وتحسين ظروفهم المعيشية في شتى المجالات.