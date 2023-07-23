أحمد سعد يصالح المرأة التونسية بطريقته الخاصة بعد أزمته الأخيرة| استقبال بالورود والأحضان

تصدر اسم الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إحيائه لحفل غنائي، في تونس، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57، مساء أمس السبت.

أحمد سعد

مدير مهرجان قرطاج يستقبل أحمد سعد في المطار

استقبل مدير مهرجان قرطاج، كمال الفرجاني، الفنان أحمد سعد في المطار خاصة بعد أزمته الشهيرة وخلافاته مع مُنظمة حفلته الأخيرة هناك.

وقدم مدير مهرجان قرطاج الورود لأحمد سعد فور وصوله المطار للترحيب به، كما حرص على تقديم كافة سبل الراحة للنجم المصري.

أحمد سعد

أحمد سعد: المرأة التونسية أحلى حاجة في الكون

وجه المطرب المصري أحمد سعد، رسالة إلى الجمهور التونسي بعد أزمته الأخيرة والاتهامات بإهانة المرأة التونسية، قائلا: «زي ما توقعت طول عمري بحلم أقف على المسرح ده، وسط الناس الحلوة دي فعلا أحلى جمهور في العالم».

أضاف في رسالته: «قالوا عني كلام أنا نفسي مش مصدقة قال بيقولك إيه بيغلط في المرأة التونسية، دي المرأة التونسية أحلى حاجة في الكون، إيه يا جماعة أنا مش هقول كتير أنا كتبت حاجة من قلبي».

أحمد سعد

بداية أزمة أحمد سعد

بدأت أزمة الفنان أحمد سعد بتونس، بعدما رفض اجراء مؤتمر صحفي، ليقوم بعدها بمقابلة الصحفيين، وتدخلت سيدة من منظمى الحفل ليقول لها اسكتي اسكتي وهنا بدأت الأزمة والتي اعتبرت إهانة للمرأة التونسية على حد وصفهم.

وجهت منظمة حفل أحمد سعد في تونس ونقيب المهن الموسيقية في تونس الاعتذار للفنان أحمد سعد، والجمهور المصري، بسبب سوء التنظيم والإخلال ببنود العقد.

أحمد سعد

أحمد سعد يكشف اسباب خلافه مع منظمة الحفل بتونس

كشف المطرب أحمد سعد حقيقة ما حدث في تونس بحفله الأخير، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، موجهًا الشكر لكل من دعمه ودافع عنه في مصر وتونس والوطن العربي.

أحمد سعد رد في فيديو بثه عبر «فيس بوك»: «أحب أشكر كل الناس اللي وقفت معايا من تونس والدول العربية».

أحمد سعد

أحمد سعد يوجه رسالة إلى المرأة التونسية

وجه الفنان أحمد سعد أغنية إلى المرأة التونسية بعد أزمة الأخيرة في تونس وجاءت كلمات الأغنية كالأتي:

أنا بقول سألت عن أصل الجمال قالولي هي

هي الشهامة والجدعنة والأصول والحلاوة هي

الأصل منها هي والاحترام هي

وجيت وشفت بعينيا طلع اسمها تونسية.