عاجل
انقلاب أتوبيس ينتهي بإصابة 16 شخصًا بصحراوي بني سويف الوزير: ميناء السخنة سيضاهي الموانئ العالمية ويصبح أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستقبل 32 ألفا و600 لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

لاجئ من أوكرانيا
لاجئ من أوكرانيا

 

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين، وصول 32 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 13.66 مليون لاجئ.

txt

بولندا تعلن وصول 31 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

txt

بولندا تستقبل 27 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

وذكرت الوكالة - حسبما أفاد (راديو بولندا) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أن نحو 39 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا أمس الأحد عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 11.84 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

 

مواد متعلقة

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

منتجعات مرسى علم تستقبل اليوم 4 آلاف سائح

شاندو يكشف سر اختفائه.. كنت بحارب قوى الشر (فيديو)

علي جمعة: أنعم الله على الإنسان بنعم عدة وأمره بتسخيرها في طاعته

زيادة أعداد الفرق الطبية المتخصصة لتقديم خدمات الدعم النفسي للقادمين من السودان

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76

حصول 103 باحثًا على شهادة التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي

91 شمعة تضىء سماء العالم
الجريدة الورقية