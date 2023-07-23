مبالغ بملايين الجنيهات.. سقوط مستريحة "الدواجن" في الشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية ، القبض علي سيدة متهمة بالنصب علي المواطنين ، وفي سياق مسبق حرر عدد من أهالي مركز منيا القمح في محافظة الشرقية عدة بلاغات، يتهمون فيها إحدى السيدات بـ النصب عليهم والتحصل منهم على ملايين الجنيهات؛ بزعم توظيفها لهم في تجارات أجهزة وملابس ودواجن، قبل أن تمتنع عن سداد أرباح كانت قد اتفقت عليها معهم وتمتنع كذلك عن رد أموالهم إليهم.

وفور ورود البلاغ وعقب انتهاء التحريات الأولية جرى ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة منيا القمح.

ملايين الجنيهات ..سقوط مستريحة “الدواجن ” في الشرقية

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود عدة بلاغات من أهالي بدائرة مركز شرطة منيا القمح، يتهمون فيها رشا أ م، مُقيمة في نطاق ودائرة مركز منيا القمح، بالنصب عليهم في مبالغ مالية تصل إلى ملايين الجنيهات، بحجة توظيفها لهم في تجارات ملابس ودواجن وأجهزة كهربائية.

وتوصلت التحريات الأولية ؛ إلى أن أصحاب البلاغات كانوا قد ترددوا على محل إقامة المتهمة في نطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح بعدما ماطلتهم في سداد الأرباح المتفق عليها بينهم لنحو عامٍ كامل، فيمتا أكد أصحاب البلاغات على أن المتهمة تعمل في مجال التجارة منذ 6 أعوامٍ وأنهم وغيرهم من الضحايا اعتادوا التعامل معها في توظيف أموالهم، لكنها منذ عام مضى بدأت تماطل في سداد الأرباح المتفق عليها معهم، ليحرر الضحايا عدة بلاغات، بينها المحاضر أرقام 37004 و20673 و21231 جنح مركز شرطة منيا القمح لسنة 2023.

وجرى ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة منيا القمح، فيما تُجري الجهات المعنية فحص البلاغات المقدمة ضد المتهمة ومواجهتها بأقوال أصحاب البلاغات للوقوف على القيمة الإجمالية للمبالغ المالية، وطلبت تحريات المباحث حول الوقائع وملابساتها.

وفي واقعة اخري ، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية ، كشف غموض ملابسات واقعة العثور علي جثة شاب مذبوحا على طريق مصرف صان الحجر بمحافظة الشرقية، حيث عثر عدد من أهالي قرية الشافعي، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، على جثة شاب في بداية العقد الثالث من عمره وتوالت النيابة التحقيق .

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة صان الحجر لمحل الواقعة، لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.