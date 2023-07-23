"حلوان للآلات والمعدات".. تطور مصنع تدوير المخلفات الصلبة ببني سويف

في إطار الحرص علي تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بقيام الشركات والوحدات التابعة بتوجيه كافة الإمكانيات التصنيعية والبشرية والتكنولوجية للمساهمة في المشروعات القومية والتنموية التى تتم بالدولة والتى تهدف إلي خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ، قام المهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) يرافقه المهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى بتنفيذ زيارة ميدانية لمحافظة بنى سويف وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسمسطا بمحافظة بنى سويف وذلك لاستيعاب كميات المخلفات التي يتم توريدها للمصنع من مراكز سمسطا وببا وإهناسيا والفشن.

وفي هذا الإطار أوضح " عبد العزيز " أنه قبل التوجه لمتابعة أعمال رفع كفاءة المصنع والتى تتم عن طريق شركة حلوان للآلات والمعدات ، قام وفد وزارة الإنتاج الحربى بزيارة مبنى محافظة بنى سويف حيث تم لقاء الدكتور / محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وتم استعراض الموقف التفصيلي لأعمال رفع كفاءة مصنع التدويرحيث تم الإشارة إلى نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ والتى تتجاوز 75 % في مكونات المشروع وتشمل ( الأسوار، غرفة الكهرباء، غرفة الأمن، والميزان وغرفة الميزان، وخزاني الصرف والحريق ، وحائط الاستقبال و RDF، وخط الفرز والمناخل ، ومظلات السيارات والمعدات ، المبنى الإداري ، الموقع العام ) .