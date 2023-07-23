انعقاد المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة لإيجاد الحلول المشتركة لمنطقة البحر الأبيض

بمبادرة من الحكومة الإيطالية ، اجتمع قادة جميع دول الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط الموسع والشرق الأوسط والخليج ، ودول الاتحاد الأوروبي الأول وبعض شركاء منطقة الساحل والقرن الأفريقي ، وقادة المؤسسات الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية في روما اليوم 23/7 بوزارة الخارجية والتعاون الدولي للتعامل مع حالات الطوارئ وإطلاق استراتيجية تنموية مشتركة وتجري مراسم الترحيب مع رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني.



وأهم أهداف المؤتمر لبدء عملية دولية لتنفيذ تدابير ملموسة للنمو والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة وأفريقيا ؛ ومعالجة الأسباب الجذرية للتدفقات غير النظامية للقضاء على النشاط الإجرامي للمتاجرين بالبشر ؛ وتحديد حلول لحماية البيئة من خلال مواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ. ويعُقد "المؤتمر الدولي الأول للتنمية والهجرة" الذي تم تنظيمه بمبادرة من رئيس مجلس الوزراء ، جيورجيا ميلوني ، في 23 يوليو بروما، وهي مبادرة للسياسة الخارجية حيث تلعب إيطاليا دورها المركزي في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة بهدف إطلاق عملية متعددة السنوات ، مع التزامات ملموسة وقابلة للتحقق من قبل الدول المشاركة بشأن قضايا التنمية والهجرة.

ويعد المؤتمر خطوة أخرى في العمل الدبلوماسي الشامل لحكومة ميلوني للتعامل مع حالات الطوارئ وفقًا لنهج متكامل يهدف إلى بناء شراكة متعددة الأبعاد وطويلة الأجل بين أنداد ، على أساس التضامن بين الدول ، واحترام سيادتها وتقاسم المسؤوليات.

ويهدف المؤتمر أيضاً إلى تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفق نموذج جديد للتعاون بين الدول من خلال التخطيط المشترك وتنفيذ المبادرات والمشاريع في ستة قطاعات رئيسية هي: الزراعة. قوة؛ البنية التحتية؛ التعليم والتدريب؛ والرعاية الصحية؛ الماء والنظافة ويشمل المؤتمر قادة جميع دول الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط الموسع والشرق الأوسط والخليج ، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الميناء الأول وبعض شركاء منطقة الساحل والقرن الأفريقي ورؤساء المؤسسات الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية ،و دول المنشأ والعبور الوافدين لأول مرة في أوروبا وشركاء مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

IMG-20230723-WA0019