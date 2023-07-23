الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تداول مقطع فيديو لشباب يضربون المصطافين بالشؤم والعصا بشاطئ ميامي

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد شاطئ ميامي، اليوم الأحد، قيام مجموعة من الشباب بأعمال عنف وترهيب للمواطنين اثناء استمتاعهم بالعطلة الصيفية في الإسكندرية بشاطئ ميامي، ما تسبب في هلع المواطنين إثر تلك الأعمال ليفرو هاربين من المياه ومنهم من احتجز في البحر محاصراً بمجموعة من البلطجية.


بدأت التفاصيل، بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بقيام مجموعة من الشباب بإحتجاز المواطنين بشاطئ ميامي بالإسكندرية.

 

وضربهم بالعصا والشوم، الأمر الذي ادى لهلع وخوف المواطنين، جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشرته إحدى السيدات تستغيث وتطالب فيه المسؤلين بالتدخل وفض تلك الاشتباكات.


ما دفع المواطنين إلى التفاعل مع الفيديو ومناشدة وزير الداخلية بالقبض على من تسببو في أضرار للمواطنين وقذف الخوف في قلوبهم.

شهد الفيديو

https://www.facebook.com/messenger_media?attachment_id=999398354824741&message_id=mid.%24cAAAAADRvvlqPs_5BLGJgr5l55N1B&thread_id=1760119969


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