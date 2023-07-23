ارتفاع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الأحد 23 يوليو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2170 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب فى مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2170 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2480 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2273 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1860 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1447 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1240 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستويات 930 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17240 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1962 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب العالمية تحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

أسعار الذهب

استمرت أسعار الذهب على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اليوم الجمعة مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1970.69 دولار للأونصة ليرتفع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجع المعدن الأصفر أمس الخميس من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات على خلفية بيانات أظهرت أن سوق العمل الأميركية أقوى من المتوقع.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1972.80 دولار للأونصة، بحسب الاسواق العربية.

وتلقت أسعار الذهب دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو/تموز.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، لكنه اتجه إلى ارتفاع أسبوعي، كما زادت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.82 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5% إلى 958.40 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1281.61 دولار للأونصة.