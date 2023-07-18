استقرار سعر الذهب في مصر.. وجرام 24 بـ2480 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا، اليوم الثلاثاء، بالرغم من ارتفاع سعره عالميًا، حيث سجل سعر الذهب عيار 21، 2170 جنيهًا للجرام.

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وصعد سعر الذهب عالميًا بشكل مفاجئ من 1955 دولارًا للأوقية إلى 1983 دولارًا، ثم هبطت أسعار الذهب إلى مستوى الـ 1977 دولارًا للأوقية.

استقرار سعر الذهب في مصر:

وحول الطلب على الذهب في السوق المحلية، فهناك توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب من دون جمارك أو رسوم.

سعر الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,480 شراء 2,491 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,170 شراء 2,180 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,860 شراء 1,869 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,360 شراء 17,440 من دون مصنعية.



