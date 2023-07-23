لقي عامل حتفه، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولقى مصرعه على الفور، جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

سقالة خشبية ..تكتب الفصل الأخير في حياة عامل بالعبور

وكما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء شقيق المتوفي وشاهد الواقعة لسماع شهادتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من مستشفى العبور التخصصي باستقبال جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالطابق الرابع بعقار بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "طه أ م"، 24 سنة، عامل محارة، ومقيم مركز أسيوط بمحافظة أسيوط، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العبور، حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولقى مصرعه على الفور، جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وفي واقعة أخري ، أسقطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، سيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير الشهادات المعتمدة، تم التحفظ علي المتهمة وتوالت النيابة العامة التحقيق

كانت البداية ، معلومات وتحريات أكدتها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ قيام (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) بإدارة كيان "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة واتخاذه وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات معتمدة بصفة مستشار فى مجالات مختلفة لتمكنه من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد "على خلاف الحقيقة" والترويج لنشاطها من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي نظير تقاضيها مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها وضبطها بمحل سكنها، وبتفتيش مقر الكيان المُشار إليه تم ضبط "عدد من الشهادات والكارنيهات مُعدة للاستخدام منسوب صدورها للعديد من الجهات – 2 أكلاشيه – جهاز لاب توب – هاتف محمول).

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامها بالاتفاق مع (مدير مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة " له معلومات جنائية") بطباعة وإعداد الكارنيهات والشهادات المُزمع صدورها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر المطبعة المُشار إليها وبحوزته (عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات – هاتف محمول ) .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بطباعة الكارنيهات المضبوطة بالمطبعة محل عمله وطباعة الشهادات بمطبعة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، أمكن ضبط مديرها وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للعديد من الجهات – "جهاز حاسب آلى – هاتف محمول" ).