العثور على جثمان طفل رضيع بإحدى العقارات بالخصوص

عثرت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، على جثة رضيع، ملقى أمام مدخل العقار محل سكنه بمدينة الخصوص ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

العثور علي جثمان طفل رضيع بإحدي العقارات بالخصوص

وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان ما به من إصابات وبيان عمر المتوفي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط مرتكبها.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي يوم ملقى بمدخل العقار محل سكنه بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور "م ن ج"، 28 سنة، مالك محل أدوات كهربائية، على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي يوم ملقى بمدخل العقار محل سكن الأول ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة وملفوف بقطعة قماش بيضاء.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم توك توك يتسبب في إصابة ربة منزل بسيارة ربع نقل بشبرا



وفي واقعة أخري ، أصيبت ربة منزل إثر حادث تصادم مركبة «توك توك» بسيارة ربع نقل في منطقة مسطرد في محافظة القليوبية، وتم التحفظ على التوك توك وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة النجدة مفاده وقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة ربع نقل بطريق ترعة الإسماعيلية بمسطرد، وإصابة السيدة «مني ا»، 35 عاما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بطريق الإسماعيلية بمسطرد، ونتجت عن الحادث إصابة سيدة وجري نقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تحفظت إدارة المرور على السيارة والتوك توك.