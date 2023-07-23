نسمة محجوب تمزج بين الطرب والغناء الغربي بالمهرجان الصيفي للموسيقى

تالقت الفنانة نسمة محجوب، باطلالة مميزة عبرت عن ثقافة موسيقية واسعة واجادت فى استعراض مجموعة من اعمالها الخاصة، احتوى ختام فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالاسكندرية، والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر .

على مسرح سيد درويش وبين التطريب والغناء الغربى قدمت الفنانة نسمة محجوب اعمال مميزة، الى جانب باقة من المؤلفات العربية والاجنبية كان منها ميدلي جوليا بطرس ، ميدلي فوق النخل - قدك المياس ، هتقوللي ايه ، حب اخوات ، الحب المستحيل ، حكاية شعب ، يا محروسة ، كل شمس ، اعتزلت الغرام ، يا غاوي هروب ، مستغربة ، على طبيعتي ، انا موجود ، لا احد ، اوراق الخريف وغيرها .

وكانت الساحة الخارجية للمسرح قد شهدت فقرات فنية لطلاب فصل الجيتار تدريب الدكتور احمد عبد الرحمن التابع لمركز تنمية المواهب تضمنت مختارات من الفلكلور الاسبانى وعدد من الحان الموسيقى العربية الشهيرة .