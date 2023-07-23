محافظ الغربية يشيد بمبادرة في كل ثانية حياة لعلاج جلطات القلب

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجهود هيئة التأمين الصحي بالغربية في تنفيذ مبادرة "كل ثانية حياة" لعلاج مرضى جلطات القلب بمستشفى المجمع الطبي التابع للتأمين الصحي بطنطا، وذلك ضمن المنظومة الخاصة بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة تأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بقضية السلامة العامة، وتحسين صحة المصريين وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في ظل رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق حزمة من الإجراءات الصحية التي تضمن الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشيداً بمجهودات وزارة الصحة والخطة الوطنية الموضوعة لتفعيل مسار دائم وسريع لمرضي جلطات القلب الحادة، وذلك لضمان تحقيق نسب شفاء عالية من خلال توفير الرعاية اللازمة والسريعة للمرضي المشمولين بالمبادرة.

وفي السياق ذاته وجه المحافظ بالتوسع في تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لكافة الفرق الطبية بالمستشفيات على كيفية التفاعل مع المبادرة ومنظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، والتنسيق لتوفير كافة الاحتياجات العاجلة من المستلزمات والقساطر والمنظمات وكذلك رصد الاحتياجات وتلبيتها أولاَ بأول.

ومن جانبه أوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن المبادرة التي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في نهاية عام ٢٠٢٢ استهدفت دعم وتعزيز الخدمات الطبية الحرجة لمرضي الذبحات الصدرية والجلطات القلبية الحادة، كما وجه الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، وتقديم خدمات مجانية وذات جودة عالية لهم ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.

وأشار جلال إلى أن مستشفى المجمع الطبي أجرت ١٠٣ قسطرة قلبية طوارئ وتركيب عدد ١٠ منظمات قلب دائم ومؤقت في أقل من شهرين منذ انطلاق المبادرة في محافظة الغربية.

يذكر أن فرع التأمين الصحي بالغربية عقد دورات تدريبية لعدد ١٦ فرد من الطواقم الطبية على إنعاش القلب المتقدم بالتنسيق مع جمعية القلب الأمريكية للتوعية بكيفية القيام بالإنعاش القلبي الرئوي والتعامل مع حالات الأزمات القلبية خصوصا أن الثواني والدقائق الأولى من الإصابة من شأنها إنقاذ حياة المريض، كما توسع الفرع في عقد الدورات التدريبية للفرق الطبية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة والوصول لنسب الشفاء العالمية لمرضي جلطات القلب الحادة.