انطلاق النسخة الثانية لمنتدى توظيف الشباب في البحر الأحمر

إنطلقت فعاليات منتدى التوظيف في الغردقة صباح اليوم السبت في نسخته الثانية بمشاركة 30 منشأة سياحية بحضور عدد كبير من الشباب راغبي العمل، تحت رعاية محافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة، وغرفة شركات السياحة والسفر و وزارة العمل.

وأشار أمير حامد منظم فعاليات المنتدى إلى مشاركة 30 منشأة من المنشآت السياحية و الشركات والفنادق العاملة في القطاع السياحي بالبحر الأحمر و حضور عدد من الشباب و الخريجين راغبي العمل من مدن البحر الأحمر وذلك تحت رعاية وزارة العمل ومحافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة، وغرفة شركات السياحة والسفر.

وكشف ابو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر بأن مدينة الغردقة تستضيف فعاليات المنتدى الوظيفي في نسخته الثانية،

لافتا أن المنتدى يهدف إلى توفير أكثر من 300 فرصة عمل متنوعة للشباب ويشمل برامج ودورات تدريبية ومحاضرات للتعرف على متطلبات سوق العمل الحقيقة.

وأشار السيد مصطفى مدير إحدى الشركات المشاركة في المنتدى أن منتدى التوظيف بالغردقة بهدف إلى توفير فرص عمل للشباب

وذلك في ضوء الاهتمام بالشباب واتجاه الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد بالتنسيق مع وزارة العمل وشركات القطاع الخاص في ضوء توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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