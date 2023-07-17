نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب رقم الاكتتاب| موقع وزارة التربية السورية

برزت نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب رقم الاكتتاب، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، ومصر، بعدما أعلنت وزارة التربية السورية، عن موعد إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2023.

نتائج البكالوريا سوريا 2023:

يشار إلى أن هناك أكثر من 229509 طلاب حاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية، بفروعها العلمية والأدبية، بالإضافة إلى 27415 طالبًا وطالبة في التعليم الفني و1437 طالبًا وطالبة في التعليم الشرعي.

في 8 من يونيو الماضي، بدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022- 2023، في مناطق سيطرة النظام السوري، بمشاركة 321 ألفًا و494 تلميذًا وتلميذة.

فيما بدأت في 7 من الشهر ذاته، امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، بمشاركة 256 ألفًا و924 طالبًا وطالبة.

تحدد نتائج البكالوريا سوريا 2023، مستقبل الطلاب التعليمي وتأهيلهم للتسجيل في الكليات والجامعات، لذا ينتظرها جميع الطلاب بفارغ الصبر.

موعد إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2023:

أعلنت وزارة التربية السورية، أن نتائج امتحان البكالوريا في سوريا لعام 2023 الدورة الأولى، سيتم الإعلان عنها اليوم الإثنين 17/7/2023 في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت سوريا.

موقع وزارة التربية السورية:



أوضحت وزارة التربية السورية، أن نتائج البكالوريا 2023، ظهرت الآن عبر موقعها الرسمي برقم الاكتتاب، ويمكن من خلاله معرفة نتائج البكالوريا 2023.

خطوات الحصول على نتيجة البكالوريا سوريا 2023:



لمعرفة نتائج البكالوريا سوريا 2023، يمكنك إتباع الخطوات الآتية:

اضغط على أيقونة النتائج البكالوريا سوريا 2023.

اختر من القائمة نتائج البكالوريا للدورة الأولى 2023.

تحديد الشعبة الخاصة بك.

ادخل المحافظة التابع لها.

عليك تدوين رقم الاكتتاب.

وفي النهاية اضغط على أيقونة بحث لتظهر لك النتيجة بصورة مفصلة.

نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب رقم الاكتتاب:



ويمكن معرفة نتائج البكالوريا سوريا 2023، من خلال تسجيل الدخول على الرابط الآتي:

(اضغط هنـــــــــــــــــــــا).

خطوات ما بعد ظهور نتائج البكالوريا سوريا 2023: