إعلان نتائج امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدارس الجيزة

تبدأ مدارس محافظة الجيزة اليوم الأحد، في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف الثاني الثانوي، وذلك وفقا لجدول إعلان نتائج آخر العام المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان صحفي، حرصها على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، وإتاحتها للطلاب فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

فيما أصدرت المديرية توجيهاتها للإدارات التعليمية بنشر نتائج الصفين الأول والثاني الثانوى بجميع مدارس المحافظة مجانا، على أن تقوم إدارة كل مدرسة بتعليق كشوف النتائج على جدران المدرسة من الداخل ليعرف كل طالب نتيجته دون أي مقابل مادي تحت أي مسمى.