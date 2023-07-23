حملات مرورية بالتحاليل الطبية لضبط مساطيل الطرق

شنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأحد حملات مرورية مكثفة بالتحاليل الطبية للكشف عن مساطيل الطرق وضبط قائدى السيارات تحت تاثير المخدر.

وتكثف الإدارة من حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وفى سياق اخر أمرت النيابة العامة بحبس تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.