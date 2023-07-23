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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حفاظًا على الأرض الزراعية.. المحليات تتابع حملات إزالة التعديات بالمنيا

جانب من حملات إزالة
جانب من حملات إزالة التعديات

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا ، بحملات الإزالة لمواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص .

 وتطبيق القانون على المخالفين وإسترداد حق الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء،  بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة،  بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضي وأملاك الدولة ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

وتم إزالة  63 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة التعديات بقرى ، ( صندفا ـ شلقام - الحسينية ـ أبو جرج ـ ساقولا ـ بنى على ـ أم الساس ـ إبشاق ـ بكير)، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.

وفى مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، أزالت الوحدة المحلية 9 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية إبوان ، كما تم إسترداد 170 فدان أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي بقرية حلوة، وفى مركز العدوة ، تم إسترداد 133 فدان لعدد 22 حالة ، منها 6 حالات تعدِِ على أرض زراعية ، و 8 حالات تعدِِ على اراضي زراعية ، و 8 حالات تعدِِ رصدتها المتغيرات المكانية .

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي ، المنيا ، وسمالوط ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، إزالة 28 حالة تعدِِ منها 6 حالات تعدِِ على أراض زراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص بحي غرب المنيا ، و قرى ، ( ريدة ـ طهنشاـ دير عطية) مركز المنيا، و 22 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بمركز ومدينة سمالوط  شمال المحافظة ، حيث شملت الحملة حي شرق وجنوب المدينة ، وقرى (قلوصنا ، منقطين، شوشة)، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة  ، تم إزالة 23 حالة تعدِِ منها،  14 حالة تعدِِ بالمدينة ، و9 حالات تعدِِ بمجلس قروى آبا ، وفى مراكز ، ديرمواس ، وملوى ، وأبوقرقاص جنوب المنيا ،  تم إزالة 12 حالة تعدِِ منها ، حالتان تعدِِ بالبناء على أملاك دولة بقرية تونا الجبل، و3 حالات تعدِِ بقرية دروة .

ورصد حالة تعدِِ على أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى بقرية دير البرشا ، وحالتان تعدِِ بناء مخالف داخل الحيز العمراني ، و حالة تعدِِ بناء مخالف بحى غرب مدينة ملوى ، إلى جانب إزالة حالتي تعدِِ على الأرض الزراعية بقرية دلجا بمركز دير مواس، وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة حالة تعد .

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