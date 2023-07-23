حفاظًا على الأرض الزراعية.. المحليات تتابع حملات إزالة التعديات بالمنيا

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا ، بحملات الإزالة لمواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص .

وتطبيق القانون على المخالفين وإسترداد حق الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضي وأملاك الدولة ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

وتم إزالة 63 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة التعديات بقرى ، ( صندفا ـ شلقام - الحسينية ـ أبو جرج ـ ساقولا ـ بنى على ـ أم الساس ـ إبشاق ـ بكير)، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.

وفى مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، أزالت الوحدة المحلية 9 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية إبوان ، كما تم إسترداد 170 فدان أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي بقرية حلوة، وفى مركز العدوة ، تم إسترداد 133 فدان لعدد 22 حالة ، منها 6 حالات تعدِِ على أرض زراعية ، و 8 حالات تعدِِ على اراضي زراعية ، و 8 حالات تعدِِ رصدتها المتغيرات المكانية .

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي ، المنيا ، وسمالوط ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، إزالة 28 حالة تعدِِ منها 6 حالات تعدِِ على أراض زراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص بحي غرب المنيا ، و قرى ، ( ريدة ـ طهنشاـ دير عطية) مركز المنيا، و 22 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، حيث شملت الحملة حي شرق وجنوب المدينة ، وقرى (قلوصنا ، منقطين، شوشة)، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، تم إزالة 23 حالة تعدِِ منها، 14 حالة تعدِِ بالمدينة ، و9 حالات تعدِِ بمجلس قروى آبا ، وفى مراكز ، ديرمواس ، وملوى ، وأبوقرقاص جنوب المنيا ، تم إزالة 12 حالة تعدِِ منها ، حالتان تعدِِ بالبناء على أملاك دولة بقرية تونا الجبل، و3 حالات تعدِِ بقرية دروة .

ورصد حالة تعدِِ على أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى بقرية دير البرشا ، وحالتان تعدِِ بناء مخالف داخل الحيز العمراني ، و حالة تعدِِ بناء مخالف بحى غرب مدينة ملوى ، إلى جانب إزالة حالتي تعدِِ على الأرض الزراعية بقرية دلجا بمركز دير مواس، وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة حالة تعد .