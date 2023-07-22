جوارديولا يعلن التحدي مبكرًا لـ الموسم الجديد

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن فريقه في الموسم المقبل حيث يستعد له بطل الثلاثية عبر جولة آسيوية.

وأكد جوارديولا جاهزيته لمطاردة أمجاد أكبر بعد تحقيق أقصى طموحاته في الموسم الماضي حيث يتطلع مدرب السيتي لآفاق أوسع في الموسم المقبل بنفس الشغف في تحقيق إنجازات أكبر.

وحقق المدرب الإسباني الخلود الرياضي حين قاد سيتي للتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي ليكرر الثلاثية التاريخية لغريمه مانشستر يونايتد عام 1999.

وقال جوارديولا اليوم السبت قبل مواجهة يوكوهاما مارينوز في طوكيو في أول مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد: لا أعرف كيف ستكون درجة ثباتنا بعد ما حققناه، لكنني سأطلب من الفريق عدم نسيان ما فعلناه ومحاولة تكراره مجددا خطوة بخطوة.

وأضاف: سنحاول التحلي بالثبات والتمسك بالإيقاع وتذكر كيف كنا فريقا متحدا.

وقال المدافع نيثن آكي إن سيتي وجه تركيزه إلى التحديات القادمة بالفعل.

وأضاف آكي "28 عاما": الموسم الماضي كان رائعا لجميعنا، لكن كرة القدم تستمر ولدينا العقلية المطلوبة لتكرار ما فعلناه، وهدفنا الأول درع المجتمع ثم كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وواصل: يوجد الكثير للفوز به، يطالب المدرب الجميع بالنجاح مجددا، كرر النادي ذلك لسنوات ولدى الجميع هنا عقلية استمرار الضغط للوصول لمستويات تالية.

ويبدأ سيتي موسم 2023-2024 بمواجهة وصيفه أرسنال في يوم 6 أغسطس في مباراة درع المجتمع التقليدية التي تفتتح موسم الدوري الممتاز.

ويلتقي سيتي مع بايرن ميونخ في طوكيو يوم الأربعاء قبل مواجهة أتليتيكو مدريد في سول.