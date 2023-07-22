عملاق إنجليزي يقتحم سباق التعاقد مع كيليان مبابي

صراع مشتعل بين الأندية، من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي، بعد توتر العلاقات مع باريس سان جيرمان، بسبب استبعاد اللاعب من قائمة الفريق، التي ستسافر إلى اليابان للمشاركة في مباريات ودية.

تسعى إدارة النادي الفرنسي بالضغط على مبابي، لتجديد عقده أو رحيله عن النادي في فصل الصيف الحالي، حتى لا يغادر مجانًا بنهاية الموسم القادم.

وأبدى نادي تشيلسي الإنجليزي رغبته في ضم المهاجم الفرنسي، من فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، الذي يقترب من الرحيل عن صفوف فريقه.

وأدلى الصحفي المشهور فابريس هوكنز بالقول: "لم تقدم تشيلسي عرضًا رسميًا للتعاقد مع مبابي، ولكنها أظهرت اهتمامها بالمهاجم الفرنسي وتدرس حاليًا فرصه في الفوز بخدمات اللاعب".

مبابي

وعلى الرغم من صعوبة تعاقد تشيلسي مع مبابي، بسبب غياب النادي عن المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، فإن الملاك الجدد للنادي يسعون لإرضاء الجماهير من خلال تقديم الصفقة كهدية خاصة في هذا الصيف.

وأصبح تشيلسي ثالث الأندية التي تسعى لضم مبابي، بعد الفريق الإسباني ريال مدريد الذي يُعتبر قريب من التوقيع معه، بجانب النادي الهلال السعودي الذي قدم عرضًا أسطوريًا للحصول على المهاجم الفرنسي.

الهلال السعودي يغري مبابي للتعاقد معه

يتضمن العرض السعودي 400 مليون يورو على مدة سنتين لـ مبابي، بالإضافة إلى 200 مليون يورو كتكلفة الشراء من باريس سان جيرمان.

بالرغم من العرض الضخم الذي قدمها نادي "الهلال" السعودي، لكن يدرك الجميع صعوبة مغادرة لاعب كرة القدم عن أوروبا في هذا السن.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مشاركة أندية إنجليزية أخرى، مثل أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وحتى مانشستر سيتي في السباق، ومع ذلك، يظل ريال مدريد هو الفريق المفضل لدى اللاعب.