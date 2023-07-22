طبيب القلوب جمال شعبان يعد بمعالجة حبيبة.. قلبك أمانة في قلوبنا

استجاب الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، بشكل سريع لصور تم تداولها خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي لطفلة كانت موجودة في إحدى محطات المترو، وتظهر بوجه شاحب وشفاه تعاني من الورم وتغير لونها للون الأزرق، ومن خلال عرض الصورة على الطبيب تأكد أن الطفلة تعاني من مرض في القلب.

بادرة طيبة من جمال شعبان ويعالج الطفلة حبيبة

ونشر عميد معهد القلب الأسبق، صورة تجمعه بالطفلة حبيبة، التي كانت تعمل كبائعة في المترو لتغطية تكاليف علاجها من مرض القلب، وتأتي هذه الخطوة والبادرة الطيبة التي قام بها الدكتور جمال شعبان، هي خطوة جيدة وبداية حقيقية لعلاج الطفلة حبيبة.

الطفلة حبيبة

وقال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وصل للطفلة حبيبة ولكن عرف أن أسمها الحقيقي "نزهة"، موجهًا خلال المنشور الشكر لعدد من الأشخاص الذي ساعدوه في الوصول للطفلة، كاتبًا: "يا حبيبة قلبك أمانة في قلوبنا".

وصرّح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، في وقت سابق، أنّ الطفلة حبيبة سوف تصل إليه اليوم السبت، في مركزه الطبي في خطوة مبشرة تمهد لعلاجها مجانًا من الداء الذي طالما آلمها على مدار السنوات الماضية.

وبدأت القصة الخاصة بالطفلة حبيبة من صورة لها تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة لها وهي تعمل كبائعة متجولة في إحدى محطات مترو حلوان، وأظهرت الصور المتداولة للطفل أن الطفل تعاني من مرض ما، نتيجة ما أظهرتها علامات مرض خطير على وجهها.