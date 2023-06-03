جمال شعبان يسخر من منتقدي تواصله مع محمد رمضان.. مشربتش شاي بالياسمين

سخر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من منتقديه بسبب تواصله مع الفنان محمد رمضان، قائلًا: "في ناس قالوا أني لقيت سبوبة، وإني شربت شاي بالياسمين.. بس أنا مشربتش شاي بالياسمين".

والدة محمد رمضان تشجعه على التبرع للمحتاجين:

وكشف جمال شعبان، خلال حواره ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر قناة “المحور”، مساء اليوم: "كنت أبحث عن النقطة الإيجابية من الموقف الخاص بمحمد رمضان، مؤكدًا أن محمد رمضان تواصل معه واتفقا على مساعدة عددًا من المرضى، لافتًا أن والدته هى من تشجعه على التبرع.

وأكد الدكتور جمال شعبان أنه اتفق على تحديد حالة معينة لمساعدتها نظرًا لتأخر حالتها، مضيفًا: "محمد رمضان تواصل مع الحالة بنفسه، وصحاها من النوم، وماكنتش مصدقة وبكت من السعادة، وقالت خلاص خفيت.. ورمضان طمنها أنه سيساعدها".

نال محمد رمضان جائزة أفضل ممثل عن مسلسل "جعفر العمدة"، بحفل جوائز المسلسلات الرمضانية، وغاب رمضان عن الحفل بسبب سفره خارج مصر، وتسلم المخرج محمد سامي مخرج المسلسل الجائزة.



مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان)، وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى الكثير من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر سنوات عدة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا.



وقد حرصت كريتيف ساميت Creative Summit على أن يتضمن الحفل جوائز شتى لشرائح متنوعة عدة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم.



وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، وحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزين جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهه نظره بعد عرض الأعمال الدرامية كافة.



وشملت الفئات التي يمكن التصويت لها الكثير من الفئات ومنها الجوائز الخاصة بالمسلسلات، إذ تشمل أفضل مسلسل درامي وكوميدي وإثارة، وكذلك أفضل ممثل وممثلة وممثل دور ثان وممثلة دور ثان وكاتب سيناريو ومخرج وموسيقى تصويرية وملحن موسيقي ونجم صاعد وغيرها، وتعد هذه الجوائز فرصة فريدة للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية في الصناعة الإبداعية.

