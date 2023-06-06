د. جمال شعبان يكشف لـ"الوفد" أضرار الحزن والمشاعر السلبية على صحة قلبك (حوار)

القرآن الكريم لم يترك شيئا من أمور الدنيا والآخرة لم يتكلم عنه، نتحدث عن كيفية التغلب على الحزن، والطريقة أعطانا إياها رب العالمين لو اتبعناها لكنا من الفائزين ولن أقول الفرحين.

وفى حوار الوفد مع الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا عن أضرار الحزن والمشاعر السلبية على صحة قلبك فقال العلاج فى الرضا بقضاء الله والاعتراف بفضله سبحانه علينا واليقين بأن القادم كله خير لأن الله لا يكتب إلا الخير من أهم أسباب ذهاب الحزن: «فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

والاستقواء بالله: من منا لم يشعر بالانكسار فى أحيان كثيرة؟ أو بالإهانة؟ أو بالضعف لأى سبب كان. وهى أسباب تسبب الحزن هذه الآية نزلت من الله تعالى تعزية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والقتل يعقبها تطمين منه سبحانه لهم أنهم الأعلى لأن الله معهم: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» وصلاة الفجر علاج للجلطات القلبية.

وفي ذلك كله خير للمؤمن يؤجر عليه عاجلاً وآجلاً، وترفع به درجته عند الله تعالى ـ إن صبر في مقام الصبر وشكر في مقام الشكر ـ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كان له بها أجر. متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير ـ وليس ذلك لأحد إلا المؤمن ـ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.