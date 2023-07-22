روبوت على هيئة كلب.. يمكنه تشغيل الموسيقى والتقاط الصور

تطوير آلي للكلاب من قبل إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة وبرمجة الروبوتات، وعقب هذا التطوير يمكن اقتناء روبوت على هيئة كلب، ومن المهام التي قوم بها الروبوت هي نفس المهام في الكلب العادي ويستجيب لصاحبه بشكل كبير.

كلب آلي.. روبوت ذكي رباعي الأرجل

وأعلنت الشركة الصينية التي تطورت هذا روبوت الذكي، أن هذا الكلب الآلي يمكنه الرقص والوقوف على يديه، ويهز ساقه في الهواء، وهناك مهام ووميزات في هذا الكلب الآلي وهو إمكانية تشغيل الموسيقى من مكبر الصوت، ويمكنه ايضًا التقاط الصور من خلال الكاميرات المثبتة بداخله.

وهذا الكلب الآلي يسمى "Go2" وهو روبوت ذكي رباعي الأرجل يمكنه الرقص والوقوف على يديه، ويعد Go2 ثورة في مجال الروبوتات، وأوضحت الشركة المصنعة لـ"Go2" أن هذا الكلب الآلي ليس فقط متقدمًا في تكوينه ومظهره، ولكنه أيضًا يقدم مجموعة من الوظائف التفاعلية التي تحاكي بشكل مثالي سلوك الكلاب الأليفة الحقيقية، ولم يكن هذا هو أول روبوت على هيئة كلب تصنعه الشركة، حيث إنه كان هناك كلب آليي يسمى " Go1"، وعرض هذا الكلب مهاراته كالقفز بين الصخور وطريقة جريه.

يوفر Go2 خرائط للأماكن التي يريد المستخدم رؤيتها على جهازه، وللتنقل حول تلك التضاريس يستخدم Go2 تقنية تسمى بـ LIDAR وهي تعمل على الاستشعار عن بعد باستخدام الضوء المنعكس لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد وخرائط للأشياء القريبة، أيضًا يمكن يحتوي Go2 على مكبر للصوت ذكي يتعرف على الأصوات البشرية ويمكنه الرد على الأوامر والأسئلة.