بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو والاتحاد الإفريقي لكرة القدم

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، كنيزات إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حيث بحثا آفاق التعاون بين المنظمة والاتحاد، خصوصا تشجيع النساء في العالم الإسلامي على الانخراط في الأنشطة الرياضية، وترسيخ القيم من خلالها.

واستهل الدكتور المالك اللقاء، الذي جرى اليوم في مدينة موروني، بالتعبير عن شكره للسيدة كنيزات على مشاركتها القيمة في منتدى الإيسيسكو الدولي الأول: "المرأة في الرياضة" الذي احتضنته المنظمة في شهر يناير الماضي، منوها بالنجاحات التي حققتها خلال مشوارها المهني، لتصبح إحدى أيقونات الرياضة في جمهورية القمر المتحدة وإفريقيا، وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وخلال اللقاء، الذي جرى اليوم السبت (22 يوليو 2023) وحضره من الإيسيسكو كل من راماتا ألمامي مباي، رئيسة قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، عادل بوراوي، مستشار المدير العام المكلف بهيئات الإيسيسكو الخارجية في مجال اللغة العربية، تم التعريف بمبادرة المنظمة لإعادة دمج أطفال الشوارع من خلال الرياضة وتحديدا كرة القدم، والتأكيد على إيمان الإيسيسكو بأهمية تحفيز المشاركة النسائية في إفريقيا وفي العالم الإسلامي في الأنشطة الرياضية، ومنها كرة القدم، ودعم القيادات النسائية صلب الهياكل الرياضية الوطنية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مقترحات للتعاون بين الإيسيسكو والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خصوصا في ما يتعلق بالشباب ودمج المرأة في العالم الإسلامي في الأنشطة الرياضية، وترسيخ القيم من خلالها، والتركيز على البعد التربوي في الرياضات وخاصة كرة القدم.

وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق للاتفاق على عدد من البرامج والمشاريع المحددة للتعاون بين الإيسيسكو والكاف، وتوقيع اتفاقية بشأنها.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور المالك إلى كنيزات النسخة الخامسة من مجلة "المجتمعات التي نريد"، والتي أصدرتها الإيسيسكو حول مبادرتها "الرياضة من أجل التأثير الاجتماعي: تسخير قوة الرياضة لبناء مجتمعات شاملة وقادرة على الصمود".

الاتفاق على تعزيز التعاون بين الإيسيسكو وجمهورية القمر المتحدة

استهل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، زيارته الرسمية إلى جمهورية القمر المتحدة بعقد اجتماع مع الدكتور تقي الدين يوسف، وزير التربية الوطنية والتعليم والبحث العلمي والتدريب والاندماج المهني رئيس اللجنة الوطنية، حيث بحثا تعزيز التعاون بين الإيسيسكو وجمهورية القمر المتحدة في مجالات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وبناء قدرات النساء والشباب، وتعليم اللغة العربية ودمج قيم التعايش والسلام في المناهج التعليمية، واستثمار الرياضة في ترسيخ هذه القيم، والحفاظ على المواقع التراثية.