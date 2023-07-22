وكيل صحة قنا يجرى متابعة لحالات الإصابة بحمي الضَنك بقوص

أجرى الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة لمتابعة علي مدار اليوم بالقرية التي ظهرت بها حالات إصابة بحمي الضَنك، رافقه فريق الطب الوقائي بالوزارة والدكتور خالد الزمقان مدير الطب الوقائي بالمديرية وفريق الإدارة الصحية بقوص.

وإلتقي الفريق المرافق له بعدد كبير من الأهالي بمنازلهم للإطمئنان علي سلامتهم وعلي ظهور أي أعراض للمرض لديهم أو لدي ذويهم.

وحرص تاوضروس على لقاء عدد من المواطنين كانوا قد أصيبوا بالحميدات، وتم تعافيهم عقب إتباعهم بروتوكولات العلاج المنصوص عليها من الوزارة.

وراجع تاوضروس وفريق الوقائي منافذ المياه والصرف الصحي بالقرية، مشدداً بضرورة عمل التقصي الميداني وأخذ عينات من المياه والصرف الصحي بصورة دورية وعمل التحاليل اللازمة لها للإطمئنان علي خلوها من العدوي الفيروسية المسببة للمرض.

وشدد علي إستمرار عمليات الرش والتطهير لمنافذ المياه والصرف والمياه الراكدة بصورة دورية، مؤكدا على المتابعة الدورية للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير لشؤون الطب الوقائي واللواء اشرف الداودي محافظ قنا لكافة الأعمال الوقائية المتبعة للتصدي لمثل تلك الفيروسات، موضحا أن حُمي الضَنك هي عدوي فيروسية يسببها فيروس " حُمي الضَنك" والذي ينتقل عن طريق البعوض الحامل للفيروس إلي المواطنين مسببة لهم بعض الأعراض مثل إرتفاع درجة الحرارة ، الصداع ، الآم خلف العين والآم بالعضلات وتزول تلك الأعراض بالمسكنات ومخفضات الحرارة.