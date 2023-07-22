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السبت 22 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 15 سنة للمتهم بإنهاء حياة ابنة زوجته فى أكتوبر

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة ابنة زوجته الطفلة بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر، بالسجن المشدد 15 سنة.

 

وقررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة المتهم بالتخلص من ابنة زوجته الطفلة مكة، بعد تعديه عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر، إلى المحاكمة الجنائية.

 

حملت القضية رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، المتضمن بلاغًا من مكتب صحة ثاني أكتوبر بوصول سارة محسن علي أمين وبصحبتها ابنتها الطفلة المتوفاة إلى رحمة مولاها مكة إسلام محمد حسين مهران، وبها بعض الإصابات والجروح، وذلك بغرض استخراج شهادة وفاة لها.

 

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