عرض ضخم من الهلال لضم مبابي

يبحث الهلال السعودي عن التعاقد مع كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بين اللاعب وإدارة حديقة الأمراء خلال الفترة الماضية.

وكان باريس سان جيرمان قد أعطى مبابي مهلة من أجل التفكير في مستقبله مع النادي، حيث منحه خيارين إما الرحيل أو الاستمرار من خلال تجديد تعاقده مع إدارة النادي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن الهلال يرصد 600 مليون يورو من أجل اتمام التعاقد مع الدولي الفرنسي خلال الفترة المقبلة، بعدما ساءت علاقته بإدارة ناصر الخليفي.

وأوضحت أن الزعيم يرصد 400 مليون يورو للاعب، بعقد يمتد لموسمين، كما أنه يعرض 200 مليون يورو للبي أس جي للتخلي عن اللاعب.

في سياق متصل، يواجه الهلال السعودي منافس قوي على الصفقة، حيث بدأ ريال مدريد التحرك صوب النجم الفرنسي للتعاقد معه، بعدما وصلت للإدارة الإسبانية معلومات تُفيد بوجود اهتمام من قبل الفريق السعودي بالتعاقد مع صاحب الـ 23 عامًا.

وكان مبابي قد أبدى رغبة قوية في اللعب لريال مدريد خلال الموسم المقبل، مما يجعله يضغط بقوة على إدارة البي أس جي للرحيل للملكي.

الجدير بالذكر ان مبابي هاجم إدارة باريس سان جيرمان خلال زيارته للكاميرون، بعدما أكد بإن النادي الفرنسي منقسم، ولا يساعد على حصوله على الكرة الذهبية، بجانب عدم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.