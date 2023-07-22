الحبس عامين لخمسه من معاوني مستريح السيارات بإدفو في أسوان

قررت محكمة إدفو بمحافظة أسوان، الحبس عامين مع الشغل وكفالة 500جنيه وتعويض مبدئي 3000 جنيه، لخمسة أشخاص من معاونى المستريح السيارات، وهم "كارم بدرى عبد الرازق علام"، من قرية الشرفا، و"أحمد عبد النبي خضرى"، من قرية الشرفا، و"رمضان السيد أمين"، من قرية الشرفا، و"خميس أحمد سيد الحباشى"، من قرية الشرفا، و"عوض الله على عبد الوهاب"، من قرية الزاويدية.

ياتي ذلك بعد قرار اليوم السبت لمحكمة إدفو دائرة الجنح المستأنف برئاسة المستشار محمد ممدوح ،حجز قضية 5 من معاونى مستريح السيارات، للحكم لجلسة 9 سبتمبر المقبل .

وكانت نيابة إدفو شمال أسوان، برئاسة المستشار محمد يحيى، أحالت القضية إلى محكمة إدفو، بعد أن صدر للمتهمين قرار ضبط وإحضار على خلفية توجيه تهمة تشكيل عصابى لتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن كانوا معاونى مستريح السيارات طاهر الحصاوى، والذى ألقت الشرطة القبض عليه أثناء محاولة اختبائه هارباً من أسوان إلى محافظة الجيزة.

وكانت محكمة إدفو الجزئية فى الدرجة الأولى برئاسة المستشار أحمد طه، عاقبت المتهمين في القضية بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 500 جنيه وتعويض مبدئي 3000 جنيه ووجهت لهم تهم النصب والاحتيال وتوظيف أموال المواطنين.

ووجهت النيابة الاتهام لخمسة أشخاص من معاونى المستريح، وهم "كارم بدرى عبد الرازق علام"، من قرية الشرفا، و"أحمد عبد النبي خضرى"، من قرية الشرفا، و"رمضان السيد أمين"، من قرية الشرفا، و"خميس أحمد سيد الحباشى"، من قرية الشرفا، و"عوض الله على عبد الوهاب"، من قرية الزاويدية، وانقضاء الدعوة الجنائية.