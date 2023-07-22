عاجل
اشتعل حريق في مركب بمنطقة الحوامدية
السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رباعي سلاح السيف المصري في الدوري الرئيسي لبطولة العالم

رباعي سلاح السيف
رباعي سلاح السيف

نجح المنتخب المصري لسلاح السيف رجال في التأهل بجميع لاعبيه وهم:

زياد السيسي ومدحت معتز وأدهم معتز ومحمد عامر للدور الـ 64 الرئيسي ببطولة العالم في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات.

txt

الهلال يُجبر ريال مدريد على التحرك لضم مبابي

وتستضيف بطولة العالم لسلاح السيف مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري. 

وكان زياد السيسي قد تأهل لدور الـ 64 الرئيسي مباشرةً بصفته المصنف رقم 12 عالميا.

بينما لعب باقي اللاعبين الأدوار التمهيدية، فقد استطاع مدحت معتز التأهل لهذا الدور بعد الفوز في 6 مباريات في دور المجموعات، بينما تأهل محمد عامر لهذا الدور بعد الفوز في كل مبارياته بدور المجموعات .

وتأهل أدهم معتز لهذا الدور بعد الفوز على ديفيد فرامجارزتس  لاعب إسرائيل بنتيجة 15-12 في دور الـ 64 التمهيدي .

بعثة المنتخب المصري لسلاح السيف

وكان نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح طارق الحسيني وعضو مجلس إدارة الاتحاد ميرفت حسنين، قد ترأس الثنائي بعثة المنتخب المصري لسلاح الشيش.

كما يرافق البعثة كل من أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

بينما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبدالمنعم الحسيني بصفته نائب الاتحاد الدولي، فيما يشرف على فريق سلاح السيف فينسين وجمال عبداللطيف.

مواد متعلقة

عادل رمزي مدربًا فنيًا للوداد المغربي.. رسميًا

عمر السومة يودع جماهير الأهلي السعودي برسالة مؤثرة

سر ضم البنك الأهلي لـ أحمد مدبولى لتدعيم فريق الكرة

إمام عاشور بقميص الأهلي.. موعد الظهور الأول لـ"شبح" الأحمر

بيراميدز يحصن مصطفى فتحي من شبح الأهلي بمليون دولار

أحمد فتوح.. أزمة جديدة بالزمالك بعرض يوناني وشبح الأهلي يخيم على الصفقة
الجريدة الورقية