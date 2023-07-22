القوات الأوكرانية تُطلق قنابل عنقودية على بيلغورد غربي روسيا

قصفت "القوات الأوكرانية" قرية جورافليوفكا بثلاث قنابل عنقودية أطلقتها من راجمة للصواريخ، بين 100 قذيفة سقطت على المنطقة، حسبما أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، "فياتشيسلاف غلادكوف".

وقال في قناته على "تيليجرام"، إن قوات كييف قصفت أكثر من 100 مرة مناطق في المقاطعة، وأطلقت 3 قنابل عنقودية على قرية جورافليوفكا، التي قصفتها أيضا بالمسيرات.

تُجدر الإشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن بداية الشهر الجاري عن قرار البيت الأبيض إمداد كييف بذخائر عنقودية.

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن واشنطن وقعت في تناقض مع نفسها، مشيرا إلى أن البيت الأبيض اعتبر في وقت سابق استخدام هذا النوع من الذخائر، بالجريمة.

الجيش الروسي:

وأكد بوتين أن لدى الجيش الروسي ما يكفي من مختلف أنواع الأسلحة التي سيرد بها على هذه الخطوة.

من ناحية أخرى، أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، أنه لن تجرؤ أي سفينة شحن على دخول موانئ أوكرانيا في البحر الأسود بعد انتهاء صفقة الحبوب.

وقال بودولاك: "لن يجرؤ أي بلد على إرسال سفنه إلى موانئ أوكرانيا. وهذه ليست مسألة سفن، إنها مسألة شركات تأمين".

وصرح رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، في 17 يوليو بأن الشركات التي تمتلك السفن يُزعم أنها أبلغت كييف باستعدادها لمواصلة توريد الحبوب من الموانئ الأوكرانية إذا وافقت أوكرانيا وسمحت تركيا بمرور سفنهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إنه بدءا من منتصف ليل 20 يوليو، سيتم التعامل مع جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية على أنها تنقل معدات عسكرية لقوات كييف.

ويأتي إنذار وزارة الدفاع الروسية بعد أن أعلنت موسكو وقف العمل بصفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الغرب للجزء المتعلق به.