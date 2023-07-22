طارق العشري: الاتحاد يستحق مكانة أفضل والتاريخ يؤكد قدرته على المنافسة

علق طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري بعد توليه المهام الفنية لزعيم الثغر استعدادا للموسم الجديد.

وقال طارق العشري في تصريحات تليفزيونية "الاتحاد يستحق مكانة أفضل من التي حققها في المواسم الأخيرة، التاريخ يؤكد قدرة الاتحاد على منافسة الكبار في الدوري".

وأضاف مدرب الاتحاد السكندري " الهدف هو الارتقاء بمستوى الفريق وتحسين الطموحات، وتقديم نتائج تليق بالاتحاد السكندري وعلى الصعيد الفني والمستوى أيضا".

وواصل تصريحاته "الاتحاد يحتاج لبعض التنظيم والحماس لاحتلال مركز متميز، وسأحاول عمل شخصية جديدة لنادي الاتحاد، ولم أتحدث مع النادي في أي رواتب أو مستحقات".

وعقد رئيس النادي جلسة مع الكابتن طارق العشرى عقب تفويضه من مجلس الإدارة للأتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد