وزير الأوقاف يتفقد توزيع لحوم الأضاحي بالبحيرة

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحضور الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور عبد الحميد السيد عبدالحميد نائب رئيس جامعة دمنهور والقائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، سيارة لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع ( 2 ) طن من اللحوم البلدية بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك، على هامش زيارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمحافظة البحيرة لمناقشة رسالة دكتوراه؛ بحضور الدكتور إيمان بركات عميد كلية الآداب جامعة دمنهور، والشيخ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، والشيخ محمد رجب خليفة وكيل مديرية أوقاف البحيرة، والشيخ حامد عيسوي مدير الدعوة، والشيخ عبدالمجيد الكرماني مدير إدارة شئون الإدارات، والشيخ حمدي الأطرش مدير منطقة وعظ البحيرة، وتسلمت الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.



وخلال تفقد سيارات اللحوم أشاد الحضور بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدين أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

كلمة وزير الأوقاف

وفي كلمته أكد وزير الأوقاف أن الباحث ابن لنا جميعًا فهو ابن جامعة الأزهر وابن جامعة دمنهور في الماجستير والدكتوراه، وابن لوزارة الأوقاف كإمام بالوزارة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تهتم بجميع أبنائها، حيث دفعت بعدد كبير منهم للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، وقد بلغ عدد من حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه أو دبلومة الدراسات العليا نحو ٦٠٠٠ إمام، وهناك أكثر من ألف إمامًا يدرسون بالدراسات العليا على نفقة وزارة الأوقاف، فضلا عمن يدرسون على نفقتهم بإجمالي ما يزيد على ٧٠٠٠ إمام ما بين حاصل على الدكتوراه أو الماجستير أو مسجل حاليًا بالدراسات العليا.

وأكد وزير الأوقاف أنه حيث تتوقف عن البحث أو العمل يسبقك الآخرون ويسبقك الزمن، مشيرًا إلى اهتمام سيادة الرئيس بالجانب العلمي للأئمة، وهناك حافز علمي خاص لأئمة الأوقاف الحاصلين على الدراسات العليا من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.



كما أكد على اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وبالدارسات القرآنية، حيث أسست الوزارة المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم، مشيرًا أن خدمة القرآن الكريم ليست فقط في حفظه، وإنما أيضا في العناية بتفسيره، وبيان أسراره، والجوانب الإعجازية فيه، وكذلك ترجمات القرآن الكريم، حيث أصدرت وزارة الأوقاف خلال العامين الماضيين أربع ترجمات جديدة للمنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم إلى اليونانية والهوسا والأوردية والعبرية.