مقتل الظواهري وحكومة طالبان| شاهد

علاقات تاريخية تربط تنظيم القاعدة بحركة طالبان، ولطالما وفرت طالبان، ملاذا لقيادات القاعدة إلا أن حركة طالبان منذ تسلمها السلطة قبل عامين، تنفي ارتباطها بقيادات هذا التنظيم.

ويُصر قيادات طالبان، على عدم علمهم بوقائع اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل.

تنظيم القاعدة

وقال المولوي محمد يعقوب مجاهد، وزير الدفاع في حكومة طالبان: إذا قنا إنه تم استهداف أسامة بن لادن ، هل ذلك يدل على أن حكومة طالبان كانت واقفة خلفه ، وأخفوه في بلدهم ، مثل هذه الحوادث تحدث في مختلف الدول لكنها لا تدل على وجود تعاون بيننا أو وجود تواصل مع تنظيم القاعدة، وأنا على يقين وعلم أنه لم يكن لقادة الإمارة الإسلامية أو لحكومة طالبان ، أو لأي إدارة حكومية أي دخل في هذه الحادثة ، ولم تكن لدينا معلومات عنه.

ورغم التقارير الأممية التي ذكرت أن تنظيم القاعدة ، أعاد معسكراته إلى أفغانستان ، إلا أن المولوي محمد يعقوب، شدد على عدم وجود أي تعاون مع التنظيم ، قبل أيام من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن ، بأن القاعدة غير متواجدة في أفغانستان .

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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