حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع رأس البر

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات بشوارع وميادين مدينة رأس البر ورفع كافة الإشغالات التي تعرقل السيولة المرورية.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط لمتابعة الانضباط في الشارع ومن خلال حملة مكبرة جديدة بالاشتراك بين قسم الاشغالات وقطاع النظافة والورش الفنية بالوحدة ومشاركة قوات شرطة المرافق وقوات قسم شرطة رأس البر وذلك لرفع الإشغالات المخالفة بمنطقة السوق الحضاري وعدد من شوارع المدينة

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الاشغالات المخالفة والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام وإزالة عدد من المخلفات بجانب غلق وتشميع عدد من الجراجات لاستخدامهم في غير الغرض المخصص لهم كمأوى للسيارات يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة