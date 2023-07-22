مواجهات بين جيش السودان والدعم السريع في كردفان

تشهد إقليم كردفان وسط السودان، مواجهات بين الجيش والدعم السريع، منذ ساعات، وينفذ الجيش السوداني عمليات نوعية ضد عناصر الدعم السريع، بالإضافة إلى قصف مواقع في العاصمة الخرطوم.

ويواصل الجيش السوداني، تتبع عناصر قوات الدعم السريع، بمختلف المواقع.

أكد العميد نبيل عبدالله، الناطق باسم الجيش السوداني، أن التمرد تمكن من استقطاب أعداد من المجرمين والهاربين من السجون، واستخدمهم كمقاتلين لتنفيذ عمليات إجرامية.

وأوضح "عبدالله"، في بيانٍ للجيش السوداني، أن القوات مستمرة في توجيه ضربات للدعم السريع، حتى القضاء على كل البؤر التي تتمركز بها في أنحاء البلاد كافة، مشيرا إلى أن الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن قوات الجيش مستمرة في عملياتها حسب ما هو مخطط له، للقضاء على الدعم السريع.

وذكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أن الدعم السريع بدأت باستخدام الأطفال في عملياتها العدائية، خاصةً الشريحة العمرية دون الـ15 عامًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

واتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع التي يصفها بـ"الميليشيات المتمردة" بقصف مستشفى أم درمان بالمدفعية.

القوات المسلحة السودانية

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة السودانية نشره على فيسبوك اليوم الأحد.

وقال البيان "ما زالت المليشيا المتمردة مستمرة في خرق الأعراف والقوانين الدولية، وذلك باستهداف مستشفى علياء التخصصي بام درمان بالقصف المدفعي ظهر اليوم الأحد 16 يوليو 2023 م ، وقد

اشتباكات السودان

تسبب القصف في أضرار كبيرة بمركز غسيل الكلى والعناية المكثفة وغرفة العمليات، بجانب عدد من غرف التنويم، وإصابة ثلاثة مرضى".

كان الجيش السوداني قد اتهم أمس السبت في بيان "الميليشيا المتمردة" باستهداف مجمع الطوارئ والإصابات بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان، بطائرة مسيرة، مما تسبب في استشهاد خمسة من المرضى وإصابة اثنين وعشرين معظمهم من المدنيين".

ويشهد السودان صراعا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.