تأجيل مُحاكمة مُتـهم في أحداث تجمهر الظاهر

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهم إسلام أحمد إبراهيم في القضية رقم 3480 لسنة 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث تجمهر الظاهر لجلسة ٢٤ يوليو الجاري.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسـام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "أ.ى.ا"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه ""م.ا.ع" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز قام المتهم بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته، واستولى منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

المُشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ح.ى.ا "عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين والشابو، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الهيروين والشابو وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وأكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.