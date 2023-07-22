جامبيا تبدأ التحقيق في وفاة 66 طفلًا بسبب أدوية هندية

تسببت أربعة أنواع من الأدوية ، المصنوعة في الهند ، في وفاة ما لا يقل عن 70 طفلا في جامبيا ، وفقا للجنة تحقيق رئاسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن العصائر احتوت علي كميات “ غير مقبولة”، من ثنائي إيثيلين جلايكول وجلايكول الإيثيلين، يشيع استخدامها كمضاد للتجمد، يمكن أن تكون المواد الكيميائية قاتلة وتؤدي إلى الفشل الكلوي الحاد في عشرات الأطفال.

في أكتوبر 2022، استدعت جامبيا عددا من الأدوية بعد وفاة الأطفال، بما في ذلك جميع شراب السعال والبرد المتداول، و المنتجات المصنعة من قبل شركة Maiden Pharmaceuticals الهندية، من أين جاءت الشراب الملوث.

وخلص التحقيق إلى أن الأدوية لم تكن مسجلة لدى وكالة مراقبة الأدوية قبل استيرادها، على النحو الذي تقتضيه اللوائح.

كما أشارت اللجان، إلى الحاجة الملحة لإنشاء مختبر لمراقبة الجودة لإجراء اختبارات، على جميع الأدوية المستوردة إلى البلاد.

ولفت وزارة الصحة في جامبيا، إلى أن عدد من المجالات التي تحتاج إلى تحسين لضمان نظام صحي أفضل جودة، مثل إنشاء مدرسة للصيدلة في الجامعة ورقابة أكثر صرامة على الأدوية المتداولة.

وقال أيضا إن الحكومة الجامبية تستكشف طرقا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مختبر الأدوية الهندي الذي نشأت منه الأدوية ، من أجل الحصول على تعويض.

بعد الفضيحة الصحية ، أغلقت الهند مصنع Maiden Pharmaceuticals في شمال الهند في أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة في القضية في غامبيا في أكتوبر.

في أوائل عام 2023 ، دعت منظمة الصحة العالمية إلى "اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة" للقضاء على الأدوية غير المتوافقة والمغشوشة ، وخاصة شراب السعال الملوث.

وإجمالا، لقي 300 طفل في غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان حتفهم.