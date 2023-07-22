الأوقاف تضم أعضاء جدد بالمجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضم أعضاء جُدد بالمجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم، من كبار القراء في مصر.

وأعلن وزير الأوقاف أسماء الأعضاء الجدد وهم.



1. الدكتور محمد عبد المالك مصطفى الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

2. الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف .

3. الشيخ خالد عبد المحسن الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



جدير بالذكر أن "المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم" قد تم تأسيسه عام 2018م برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويهدف إلى خدمة القرآن الكريم ، ويعمل على نشر فهم مقاصده فهمًا صحيحًا ينطلق من روح العصر، ويراعي متغيراته ومستجداته، مع الحفاظ على الثوابت التي لا تقبل التغيير ولا التبديل، كما يُعنى بالدراسات القرآنية وتفسر القرآن الكريم وبيان وجوه إعجازه وترجمة معانيه ، ويعد المجلس حلقة وصل هامة بين أهل القرآن الكريم في مختلف دول العالم.



ومن أهم إنجازاته :

1. التوسع في مقارئ الأئمة والواعظات.

2. استحداث مقارئ جديدة (مقرأة كبار القراء المرتلة برواية حفص - مقرأة كبار القراء المرتلة برواية ورش - مقرأة كبار القراء المجودة - مقرأة الجمهور - المقارئ النموذجية - مقارئ الواعظات - مقارئ السيدات).

3. إطلاق دروس التفسير.

4. إصدار الكتب التي تُعنى بالدراسات القرآنية ومن أهمها: (من أساليب البيان القرآني - الكمال والجمال في القرآن الكريم - دراسات في علوم القرآن).

5. إصدار ترجمة معاني القرآن الكريم (المنتخب) بأربع لغات هي: (الأوردية - اليونانية - الهوسا - العبرية).

6. عقد العديد من الدورات حول الإعجاز العلمي والبلاغي في القرآن الكريم.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

مفتي الجمهورية يهنِّئ السيد الرئيس والشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- والشعب المصري، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم الجمعة: تتقدَّم دار الإفتاء المصرية بخالص التهاني القلبية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- وإلى الشعب المصري العظيم ، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي سطَّرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتنا المسلحة الأبيَّة الباسلة حتى تحققت أهداف الثورة التي ستبقى خالدة في أذهان المصريين.

وأكَّد مفتي الجمهورية أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الذي قدَّم -ولا يزال يقدم- العديدَ من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ولا يزال يقوم بدَوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن مصرنا الغالية واستقرارها.

