الكوربيه تكشف كواليس أزمة شركات السمسرة مع مصرف أبوظبي الأول (فيديو)

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة" الوفد" العديد من الأخبار الحصرية والملفات الساخنة بشأن سوق الأوراق المالية.

كما تتضمن الحلقة حوار متكامل وشامل مع محمد محسن نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، يتحدث خلال الحلقة على العديد من الاحداث المهمة.

كما تتناول الحلقة ورش عمل متخصصة لتسريع تنفيذ التحول الرقمي للنظام المالي غير المصرفي...حيث تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام القليلة القادمة سلسلة ورش عمل متخصصة لتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للنظام المالي غير المصرفي تتضمن كافة الشركات المالية غير المصرفية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قد أصدرت حزمة قرارات تنفيذية تبعت القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بلغ عددها ٥ قرارات تعد بمثابة الإطار التشريعية والتنظيمي إنفاذا للقانون وبدء عهد جديد للنظام المالي غير المصرفي بشكل تكنولوجي.

تستهدف الهيئة من خلال الورش المتخصصة زيادة مستويات معرفة وتحسين فهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالإجراءات والضوابط الخاصة بالتحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني، وكذلك آليات حماية حقوق كافة المتعاملين والحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.

تعد الهيئة العامة للرقابة المالية من الهيئات الرائدة في مصر لبدء تنفيذ عملية التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في النظام المالي غير المصرفي، وكذلك القطاع المالي غير المصرفي من القطاعات الأوائل في الاقتصاد المصري الذي بات جاهزا للتحول للعمل بشكل الكتروني في تقديم كافة خدماته وذلك بما يعزز من كفاءة وتنافسية الاسواق المالية غير المصرفية وتحسين عملية وصول المتعاملين في الانشطة المالية غير المصرفية للخدمات بشكل أسرع وأسهل ومؤمن بما يحقق رؤية إدارة الهيئة وهي تحقيق الشمول الاستثماري والتأمين والتمويلي مع مراعاة متطلبات الاستقرار المالي للأسواق والجهات العاملة على حد سواء.

تتناول أيضا الحلقة البورصة تناقش تعظيم منظومة التأمين عبر فرص ابتكار ريادة الأعمال

نظم مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH" - الذي أطلقته البورصة المصرية مؤخرا بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية مائدة مستديرة بعنوان "بناء خارطة طريق لـتكنولوجيا التأمين Insurtech" وذلك بالتعاون مع AUC Venture Lab و AUC Innovation Hub.

شارك في نقاشات المائدة المستديرة 15 من خبراء وقادة صناعة التأمين ورواد أعمال مبتكرين في مجالات تكنولوجيا التأمين.

تضمنت النقاشات عددا من المحاور الهامة في كافة الجوانب الجزئية والكلية لقطاع التأمين، من ضمنها الأطر التنظيمية للسوق ومقترحات تحديثها وفرص الابتكار والفرص الاستثمارية المتاحة لرواد الأعمال.

واستعرض الحاضرون المقترحات البناءة التي تعتمد على تكثيف الاستخدام للتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها المختلفة وتشجيع التغيير الإيجابي لتعزيز كفاءة كافة عناصر منظومة التامين في مصر ورسم مسارًا أكثر تفاؤلا لمستقبل التأمين في مصر.

ويعمل مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH" على تمكين المبتكرين ورواد الاعمال وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكانت البورصة المصرية برئاسة رامي الدكاني قد أعلنت في مارس الماضي عن إطلاق مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH" - بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية - ليكون بمثابة منصة لاكتشاف ودعم وتأهيل الأفكار الواعدة المدعومة بالتكنولوجيا لتحسين بيئة الأعمال المالية غير المصرفية، وذلك لتعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم نمو مؤسسات الأعمال، و سيعمل المركز على دراسة مدى مواءمة تطبيقات التكنولوجيا المالية المقترحة لكافة الأنشطة غير المصرفية مع القوانين السارية (sandbox)، كما سيعمل المركز مع الجهات التنظيمية .

كما تتناول أيضا الحلقلة خبرا بشأن "منافسة" شرسة على مقعد السمسرة وطمع في حصة المرأة بانتخابات اتحاد الأوراق المالية ...حيث تنتهي غدا الاثنين فترة تلقي طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك بعد أن قام الاتحاد بمد تلقي الطلبات لمدة يوم أخر، كبديل عن يوم الخميس الماضي بسبب عطلة راس السنة الهجرية.

وصل عدد المتقدمين للترشح، وقاموا باستيفاء الأوراق كاملة 15 مرشحا يمثلون كافة المقاعد التي تجرى عليها الانتخابات.

شهد مقعد شركات السمسرة منافسة مشتعلة، واقبالا كبيرا، حيث تقدم على المقعد قبل يوم من انتهاء تلقي طلبات الترشح 5 مرشحين عوني عبدالعزيز رئيس مجلس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وأسامة جمال ممثلا عن شركة النعيم لتداول الأوراق المال، أحمد سيد ممثلا شركة فيصل، وجيهان يعقوب ممثلة عن شركة إيجي ترند لتداول الأوراق المالية، وممثل لشركة أكيومن، فيما ترشح أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق عضو مجلس ادارة مستقل من ذي الخبرة.

كما كان من ابرز الاسماء المرشحة على نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، راندا حامد ممثلة عن شركة عكاظ، ومحمد يونس رئيس حمعية المحللين الفنيين ، ومحمد كمال خبير اسواق المال، المتوقع أن تكون منافسة شرسة بينهما، وأيضا حاتم البنا.

ووصل عدد السيدات المشاركات في الانتخابات إلي 3 سيدات، بواقع سيدتين عن السمسرة، وواحدة عن الصناديق.، واحمد اكرام عن امناء الحفظ....يصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، ويعد سليمان نظمي العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.

تناولت الحلقة أيضا مطالب بإيقاف أسهم اكتتاب" بلتون " بسبب أزمة السماسرة مع مصرف أبوظبي الأول....حيث تسود حالة استياء بين معظم شركات السمسرة بسبب تقاعس مصرف أبوظبي الأول عن إتمام الاكتتاب الخاص بعدد من العملاء لدي هذه الشركات، والخاص بزيادة رأس مال شركة بلتون القابضة.

قالت الشركات أنها قامت بتقديم طلبات الاكتتاب وتحول المبالغ المالية المستحقة على العملاء مقابل الاكتتاب في المواعيد المقررة.

فوجئت الشركات بعد غلق باب الاكتتاب، وبعد مراجعة أمناء الحفظ الخاصة بهم، للتأكد من الكميات المكتتب فيها، تبين أن البنك لم يقم بالاكتتاب لبعض عملاء هذه الشركات، بل السواد الأعظم في بعض الشركات، وكذلك تبين وجود أخطاء في الكميات المكتتب فيها والمخصصة لكل عميل.

قالت الشركات المتضررة انه تم التواصل مع البنك لاستدراك الأخطاء، وانقاذ ما يمكن انقاذه إلا أن البنك تقاعس عن تصحيح الأخطاء التي اكتشفتها الشركات، والتي أيضا تضع الشركات في مأزق مع المستثمرين.

كما علمت "الوفد" أن الكمية المتبقية من المرحلة الاولي والتي تصل إلى 100 مليون سهم، معظمها ناتج من أخطاء البنك في عملية إدراج طلبات الاكتتاب الخاص بالعملاء، علما أن الشركات تقدمت بعدد من الشكاوي للرقابة المالية لحل الأزمة، بالإضافة إلى شكاوى أخرى إلى محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، للتدخل وانقاذ الشركات، وكذلك تستغيث الشركات بالرقابة المالية للتدخل بإيقاف التداول على الأسهم المكتتب فيها حفاظا على أموال المستثمرين.

كما تناولت الحلقة توقع تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تعاود مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها مدعومة بالمستويات السعرية المتدنية للأسهم المدرجة.

كما تتوقع "رمسيس" أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 18000 نقطة، وذلك في حال تجاوز منطقة المقاومة المحددة عند مستوى 17850 نقطة.

كما تتوقع أن يكون مستوى 17200 نقطة منطقة دعم، ومستوى 16800 نقطة منطقة دعم ثاني.