ضبط منفذ عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي

نجحت الشرطة اليمنية، في القبض على منفذ عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي، وذكر المركز الإعلام الأمني لشرطة محافظة تعز اليمنية، اليوم السبت، أن بعد عمليات بحث، ونشر بيانات القاتل، في أقسام الشرطة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم.

اغتيال رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي

وكان مستشار مدير أمن محافظة تعز، يحيى العتواني، قال إنه تم التعرف على هُوية منفذي الهجوم الذي أدى لمقتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي.

المنظمات الدولية في أمان

وأوضح العتواني أن الشرطة نشرت الدوريات، وتعقبت خط سير المتهم، حتى تم القبض عليه، مؤكدًا أن الأجهزة المختصة لديها خطة محكمة لتأمين مسؤولي المنظمات الدولية.

وفتح مسلح مجهول النار على مؤيد حميدي، رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي، في تعز أمس الجمعة، وأسفر الحادث، الذي وقع في منطقة التربة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في المحافظة الواقعة جنوب غربي اليمنن عن وفاة حميدي، وإصابة عدد من المواطنين اليمنيين.

وكان مؤيد حميدي ويحمل جواز سفر أردنيا قد وصل المدينة قبل أيام، للبدء بممارسة مهامه كرئيس للبرنامج في المدينة.

مدير فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي

هوية المتهم

وكشفت وزارة الداخلية اليمنية، توجهات لكافة الجهات الشرطية في المحافظات ضمن نطاق نفوذ الحكومة ومدير عام المنافذ والمطارات اليمنية، هوية المتهم الرئيسي، وهو أحمد يوسف الصرة، ودعت كافة الجهات بالتنسيق في إلقاء القبض عليه.

المجني عليه

هو مؤيد حميديناصر أردني الجنسية، يعمل رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تعز.

اغتيال المسؤولين الدوليين في اليمن

ولم يكن مؤيد حميدي، المسؤول الدولي الأولي الذي يتعرض لحادث اغتيال في اليمن، فقد لفظ موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر، في أبريل 2018، أنفاسه الأخيرة على يد مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.