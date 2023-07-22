محافظ كفر الشيخ: "تنفيذ 105 حالات إزالة تعدٍ على الأراضي"

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 9 حالات إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، اليوم السبت، بمركز الحامول على مساحة 2740 مترًا، تعد على أملاك الدولة، وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية ( ري - صرف )، بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لأشكال التعديات كافة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.



وأضاف محافظ كفر الشيخ أن جملة ما تم إزالته 105حالات تعد على مساحة 111 ألف و583 مترًا، و7 قراريط و6 أسهم، مؤكدًا أن الحملة مستمرة لـ 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.



جاء بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ورضا الشربيني، نائب رئيس المدينة، اللواء عبدالحليم فايد، مساعد مدير الأمن، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والرائد محمد هاني، رئيس فرع البحث الجنائى بالحامول، والقوة المرافقة لهم.