"مسجد الصحابة ".. أيقونة فن العمارة الإسلامية

يعد مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء؛ من أحد المعالم السياحية، ويرجع أنشأ مسجد الصحابة ألي الطراز العثماني، ويقع في منطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، ويعود تاريخ افتتاحه إلى 2017 بعدما وضع حجر الأساس له في 2011.

كما يبلغ أنشاؤه بتكلف حوالي 30 مليون جنيه جمعت عن طريق التبرعات المقدمة إلى جمعية أحباب المصطفى بشرم الشيخ بالإضافة إلى التمويل الحكومي.

كما يبلغ مساحة مسجد الصحابة 3 آلاف متر، ويحتوي على مئذنتين ارتفاع كل منهما 76 متر مع عدد كبير من القبب، ويستوعب أكثر من 3 آلاف مصلي، فيما يصل ارتفاع صحنه الرئيسي إلى 36 متر على مساحة 1800 متر ويسع 800 مصل، وداخله رواق به مظلتين للصلاة و36 دورة مياه. .

يحتوي المسجد على مباني خدمية ووحدات تجارية تعمل كوقف للمسجد، بالإضافة إلى مكتبة دينية ثقافية ضخمة باللغات المختلفة، وتم تخصيص إمامين بالمسجد أحدهما يجيد الإنجليزية والآخر يجيد الفرنسية للعمل بالمسجد والمركز الثقافي به.

خطط لبناؤه المهندس المصرى فؤاد توفيق، والذى لم يتقاض أي أجر عنه، ثم أكملت تشييده الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد توجيهات الرئيس السيسي أثناء حضوره المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

ويحرص الكثير من السائحين على التقاط الصور التذكارية بجانب المسجد لتميز شكله المعمارى على الطراز الإسلامى القديم، ويعد ثاني أكبر المساجد في مدينة شرم الشيخ بعد مسجد المصطفى.