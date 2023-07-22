د.ياسر الهضيبي :لاتغيير لرئيس اللجنة العامة للوفد بالجيزة

رد الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد والمتحدث باسم الحزب علي ماتردد في الأيام الأخيرة

وقال د .الهضيبي انه لايوجد تغيير خاص برئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة .

ونفي الهضيبي ماتردد حول ترك السيد رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة لمهام منصبه عقب الانتخابات الرئاسية .

وأكد أن رئيس الحزب باق في منصبه حتي نهاية مدته في مارس 2026.

وفي حالة فوزه بإذن الله فإنه يتخلي عن منصبه الحزبي طبقا للمادة ١٤٠ من الدستور التي تمنع تولي رئيس الجمورية لاي مناصب حزبية.