الأسواق الحرة لمصر للطيران تطلق نظامها الآلي الجديد للتحول الرقمي

تطوير البنية التحتية والمعلوماتية واللوجستية والعنصر البشرى

أطلقت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة برئاسة الدكتور سعد معبد، رئيس مجلس إدارة الشركة، النظام الآلى الجديد، والذى كانت تطالب به الشركة منذ ٢٠١٤ ولكنه لم يطبق نظرًا للظروف التى مرت بها الشركة ليأتى عام ٢٠١٩ ويتم التعاقد على السيستم ولكن تفعل كورونا ما فعلته بالعالم أجمع ويتوقف تفعيل النظام ولكن بالروح الجديدة التى تعيشها الشركة القابضة لمصر للطيران تحت قيادة مهندس يحيى زكريا، رئيس القابضة لمصرللطيران، وتولى الدكتور سعد معبد، رئاسة شركة الأسواق الحرة.

وعاد الحلم من جديد الذى أصر العاملون أن يصبح حقيقة، إذ تم بالفعل تفعيل النظام الآلى الكامل اعتبارًا من اول يوليو ٢٠٢٣، وبما يتوافق وسياسة الجمهورية الجديدة لمصر بالتحول الرقمي لتساير الاتجاه العالمى فى الرقمنة والحوكمة.



وأكد دكتور سعد معبد أنه بفضل جهود جميع العاملين بشركة مصر للطيران للأسواق الحرة من أكبر قيادة لأصغر عامل بذلوا المجهود غير العادي في الفترة السابقة.

مصر للطيران تطلق نظامها الآلى الجديد للتحول الرقمى

حتى تم تفعيل النظام الآلي الجديد و شمل التطوير ٣ محاور رئيسية وهى البنية المعلوماتية واللوجستية والعنصر البشرى، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة لعملاء مصر للطيران ولزوار مصرنا الحبيبة، إذ بدأنا بتطوير البنية المعلوماتية حتى نتمكن من تحليل البيانات لمعرفة كل ما يحتاجه العميل، يشمل التحول الرقمى تطوير البنية المعلوماتية للأسواق الحرة ومعارض البيع فى مطار القاهرة وجميع المطارات المصرية، وشمل التطوير رفع كفاءة الأسواق الحرة من خلال صيانة وحدات الفرش وزيادة الإضاءة بجميع الأسواق الحرة على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى طرح عمل تصميم جديد للأسواق الحرة بمطار القاهرة الدولى و بما يتناسب مع مصر الجديدة وذلك لعمل تصميمًا جديدًا للأسواق الحرة بما يتناسب مع المستويات العالمية وبما يليق بمصر الجديدة، ويتم المفاضلة حاليًا بين أفضل الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجال لوضع أفضل تصميم للأسواق الحرة، علمًا بأن التنفيذ سيتم بأيدى مصرية مئة بالمئة لتقديم أحلى صورة ذهنية بأعلى جودة وأقل تكلفة، أما بالنسبة للعنصر البشرى فقد تم تدريب العاملين على التحول الرقمي من خلال كورسات فى كيفية التعامل من العملاء بنظام الرقمنة.

أما بالنسبة بالبنية اللوجستية فلدينا فكر جديد باستغلال قطعة أرض بجوار مطار القاهرة لإنشاء مخازن متطورة على مساحة ١٥ ألف متر لتوفير كل ما يحتاجه العملاء داخل الصالات وعلى الطائرات وكذلك خارج المطارات، إذ نسعى لفتح أسواق جديدة فى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومطار العلمين وداخل مدينة العلمين، وبفضل الله لدينا موافقة من مجلس الوزراء الذى يدعم كل نجاح فى مصرنا الحبيبة وكل فكر متطور ومتقدم بالجمهورية الجديدة.



روح جديدة:



ومن جانبهم، أكد العاملون أنه بفضل وتشجيع دكتور سعد المستمر وتحفيزه لنا كان له أكبر الأثر فى خروج السيستم للنور بعد أن تغلبنا جميعًا على كل مخاوفنا بفضل الروح الجديدة التى دبت بيننا بفضل القيادة الجديدة للشركة القابضة وشركة الأسواق.

يذكر أن التدريب والتطوير شمل مجموعات العمل من نظم معلومات والبيع والمخازن والمشتريات والفروع والمالي والتدريب والتسويق وفن العرض والبيع على الطائرات وخدمة العملاء وقطاع المعلومات بالشركة القابضة.

