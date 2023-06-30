مصر للطيران تبدأ جسرًا جويًا لعودة حجاج بيت الله لأرض الوطن

تبدأ مصر للطيران، الناقل الوطني، في إطلاق جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن اعتبارًا من غد السبت 1 يوليو 2023 وحتى 12 يوليو 2023، بإجمالي 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت.

جدير بالذكر أن الرحلات الخاصة التى تسيرها الشركة الوطنية لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو 2023، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي فتبدأ من 3 يوليو حتى 17 يوليو 2023.