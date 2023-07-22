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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

حسن سليمان يحصل علي رسالة ماجستير حول الصورة الذهنية لدي السينما المصرية لأهالي الصعيد

حسن سليمان يحصل علي
حسن سليمان يحصل علي رسالة ماجستير

حصل الباحث حسن سليمان  على درجة الماجستير فى الأداب قسم الإعلام شعبة  الإذاعة ( إذاعة وتلفزيون )  بكلية الأداب ، جامعة المنصورة.
بعنوان :( العلاقة بين مشاهدة الأفلام السينمائية المصرية وتكوين الصورة الذهنية للحياة فى الصعيد لدى الجمهور ) وتم مناقشة الرسالة يوم الأربعاء الموافق ١٩/٧/٢٠٢٣ وتم منح الباحث إمتياز مع التوصية بالطبع والنشر على نفقة الجامعة وتبادل الرسالة بين الجامعات العربية والاجنبية 
وكانت الرسالة تحت اشراف العالم الاستاذ الدكتور محمد عبد البديع السيد والأستاذ الدكتور سامي سعيد النجار والدكتورة ولاء إبراهيم النجار والدكتورة اميرة صابر محمود.

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