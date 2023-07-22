إنجلترا تفوزعلى هايتي في كأس العالم للسيدات

فاز منتخب إنجلترا الأول للسيدات على نظيره هايتي بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للسيدات wold woman cup 2023.

منتخب إنجلترا في كأس العالم للسيدات 2023

أهداف مباراة إنجلترا و هايتي في بطولة كأس العالم للسيدات

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سجل هدف المباراة الوحيد اللاعبة ستانواي نجمة منتخب إنجلترا في الدقيقة التاسعة والعشرين من ركلة جزاء سجلتها اللاعبة ببراعة في شباك كمنتخب هايتي.

وبتلك النتيجة حصد منتخب إنجلترا أول ثلاث نقاط له ضمن كأس العالم للسيدات 2023، بعد فوز صعب وبشق الأنفس على هايتي.

مواعيد مبارايت اليوم في كأس العالم للسيدات كرة القدم woman world cup 2023



الولايات المتحدة ضد فيتنام، فى تمام الساعة الرابعة مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

زامبيا ضد اليابان، فى تمام الساعة العاشرة، مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

إنجلترا ضد هايتي، فى تمام الساعة الثانية عشرة، مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدنمارك ضد الصين، فى تمام الساعة الثالثة مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

يذكر أن اختتمت لقاءات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لسيدات كرة القدم woman world cup 202، التى تستضيفها دولتا أستراليا ونيوزيلندا، حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبًا.

نتائج مباريات اليوم الثاني في كأس العالم للسيدات woman world cup 2023



تعادل سلبي بين نيجيريا وكندا



وانتهت مواجهة المنتخب النيجيرى ونظيره الكندى بنتيجة التعادل السلبى دون أهداف في مباراة قوية من كلا المنتخبين لكن دون الترجمة إلى أهداف خلال اللقاء.

منتخب سويسرا يهزم الفلبين بهدفين دون رد



استطاع منتخب سويسرا تحقيق الانتصار على نظيره منتخب الفلبين بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما كل من رامون باكمان في الدقيقة 45، وسيرينا فى الدقيقة 64.

منتخب أسبانيا يفوز على كوستاريكا بثلاثية نظيف



فاز منتخب إسبانيا لسيدات كرة اليد على نظيره منتخب كوستاريكا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بتوقيع كامبو عن طريق الخطأ في مرماها، بجانب ثنائية من اللاعبتين بونماتى وجونزاليس لتنتهي أحداث اللقاء بنتيجة 3 ـ صفر.